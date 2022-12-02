Еврокомиссия намерена сделать потолок цен на российскую нефть регулируемым Фото: REUTERS

Потолок цен на нефть из России будет регулируемым, сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«ЕС, G7 и другие глобальные партнеры договорились установить потолок цен на поставляемую морем российскую нефть. Этот потолок будет регулироваться со временем», – сказала глава ЕК журналистам.

По мнению фон дер Ляйен, лимит цен значительно сократит доходы России и позволит стабилизировать мировые цены на энергоносители. Это пойдет на пользу странам с формирующимся рынком, считает она.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 2 декабря, Евросоюз принял решение о введении потолка на нефть из России в 60 долларов за баррель. Речь идет о сырье, поставляемом по морю. Решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

Напомним, Польша призывала ввести потолок цен на российскую нефть в 30 долларов за баррель. Кроме того, Варшава призвала ЕС как можно быстрее отказаться от российской нефти.