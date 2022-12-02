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НовостиПолитика2 декабря 2022 19:32

Еврокомиссия намерена сделать потолок цен на российскую нефть регулируемым

Лимит цен значительно сократит доходы России, считает глава ЕК
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Еврокомиссия намерена сделать потолок цен на российскую нефть регулируемым

Еврокомиссия намерена сделать потолок цен на российскую нефть регулируемым

Фото: REUTERS

Потолок цен на нефть из России будет регулируемым, сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«ЕС, G7 и другие глобальные партнеры договорились установить потолок цен на поставляемую морем российскую нефть. Этот потолок будет регулироваться со временем», – сказала глава ЕК журналистам.

По мнению фон дер Ляйен, лимит цен значительно сократит доходы России и позволит стабилизировать мировые цены на энергоносители. Это пойдет на пользу странам с формирующимся рынком, считает она.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 2 декабря, Евросоюз принял решение о введении потолка на нефть из России в 60 долларов за баррель. Речь идет о сырье, поставляемом по морю. Решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

Напомним, Польша призывала ввести потолок цен на российскую нефть в 30 долларов за баррель. Кроме того, Варшава призвала ЕС как можно быстрее отказаться от российской нефти.