Раскрыто количество обучающихся в рамках миссии ЕС украинских военнослужащих

Жозеп Боррель рассказал, сколько украинских военных проходят обучение в рамках миссии ЕС. Фото: REUTERS

Более тысячи военнослужащих ВСУ обучаются в рамках специальной миссии ЕС. Об этом в пятницу 2 декабря заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.

По словам Борреля, миссия ЕС по содействию Украине уже работает в полную силу.

«Миссия ЕС по содействию Украине достигла полной операционной мощности. 1100 солдат уже проходят обучение», - написал глава евродипломатии на своей странице в социальной сети Twitter.

Напомним, в начале ноября сообщалось, что по решению руководства Евросоюза создается единая европейская миссия «по содействию повышению боеспособности» Вооруженных сил Украины - EUMAM Ukraine.

Тем временем Соединенные Штаты рассматривают вариант расширения программы обучения украинских военных на базе в Германии.

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