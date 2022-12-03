Путин обсудил с Совбезом подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности России

Путин обсудил с Совбезом подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза в пятницу 2 декабря. Речь шла о подготовке кадров для обеспечения информационной безопасности России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В качестве основного вопроса рассматривалась тема подготовки кадров для обеспечения информационной безопасности РФ», - цитирует Пескова РИА Новости.

Кроме того, на совещании речь шла о вопросах социально-экономической сферы и международной повестки, добавил Песков.

Также Песков сообщил, что встреча президента России Владимира Путина с новыми членами Совета по правам человека (СПЧ) РФ состоится в декабре 2022 года.

Ранее Путин заявил, что раненные в ходе специальной военной операции на Украине российские солдаты должны быть обеспечены всем для скорейшего восстановления.