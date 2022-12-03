РИА Новости: украинским военным на территории ДНР было запрещено общаться с гражданскими и ходить в магазин в форме

Украинские военные рассказали, как прятались от местного населения в ДНР. Фото: REUTERS

Украинские военные на территориях ДНР, занятых киевским режимом, были вынуждены переодеваться в гражданскую одежду для походов в магазин, не общались с местным населением и безвылазно сидели в одном из домов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинских военнопленных.

«Мы понимаем, на этой территории не совсем любят украинских военных», - рассказал агентству военнопленных Александр Павленко, добавив, что украинским военнослужащим было запрещено разговаривать с местными жителями, чтобы «не светиться».

Ранее агентство со ссылкой на представителя российских силовых структур сообщило, что в Днепропетровской области фильтрацией населения и зачисткой «пособников России» занимаются польские спецназовцы, переодетые в украинскую форму.

Также сообщалось, что более тысячи военнослужащих ВСУ обучаются в рамках специальной миссии ЕС. Об этом в пятницу 2 декабря заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.

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