РИА Новости сообщает о польских спецназовцах в Днепропетровской области

РИА Новости сообщает о переодетых в украинскую форму польских спецназовцах. Фото: REUTERS

В Днепропетровской области фильтрацией населения и зачисткой «пособников России» занимаются польские спецназовцы, переодетые в украинскую форму, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

«В город Марганец прибыло подразделение, состоящее из военнослужащих специальных служб и подразделений специального назначения Польши, переодетых в украинскую форму. Основная задача у них - проведение фильтрации и зачистки лиц, оказывающих, как они говорят, «пособническую помощь России», - рассказал агентству собеседник, добавив, что это подразделение находится в оперативном управлении НАТО и не подчиняется украинскому военному командованию.

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Тем временем российские артиллеристы уничтожили польских наемников в Харьковской области.

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