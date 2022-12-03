В Уэльсе украинских беженцев обяжут платить за еду и стирку для ускорения интеграции

В Уэльсе для ускорения интеграции украинских беженцев обяжут платить за еду. Фото: REUTERS

В Уэльсе украинские беженцы будут обязаны сами оплачивать еду и услуги прачечных. Об этом пишет издание WalesOnline.

Сообщается, что на всем готовом украинцы смогут жить только пять недель, после чего с них будут брать деньги. Это делается для того, чтобы «быстрее реинтегрировать украинских беженцев в общины Уэльса», объясняет издание. Сейчас в регионе размещены около полутора тысяч украинских беженцев.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы в Болгарии больше не будут получать еду в рамках государственной программы размещения релокантов из Украины.

Тем временем украинские беженцы заявили, что недовольны условиями проживания на круизном лайнере Ambition, который зафрахтовало специально для их размещения правительство Шотландии.

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