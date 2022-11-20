В Болгарии прекратили кормить украинских беженцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские беженцы в Болгарии больше не будут получать еду в рамках государственной программы размещения релокантов из Украины. Об этом сообщает издание Sofia Globe.

Сообщается, что владельцы отелей, где первоначально размещали украинских беженцев, какое-то время кормили их за свой счет.

«Последние три дня мы обеспечивали беженцев едой за наши собственные деньги, но с сегодняшнего дня мы прекращаем их кормить, поскольку у нас нет для этого возможности», - цитирует издание владельца одного и отелей, уточнив, что в Болгарии в рамках государственной программы поддержку получали более 10 тысяч украинских беженцев.

Ранее украинские беженцы пожаловались на условия проживания в Болгарии. Они «выразили протест» против их размещения в металлических бытовках.

Тем временем экс-премьер Японии Мори обвинил Зеленского в страданиях украинцев и упрекнул новостные агентства в однобоком освещении конфликта.

Ранее депутат Киевского городского совета Андрей Витренко предложил жителям украинской столицы переехать на зиму, указав на проблемы с энергетикой в городе.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив также посоветовал жителям многоэтажных домов выезжать на зиму в село, указав на тяжелую обстановку с электроснабжением в областном центре.