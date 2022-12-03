Макрон обсудил с Маском производство электромобилей и защиту детей в интернете

Эммануэль Макрон и Илон Маск, встреча в Новом Орлеане Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Соединенные Штаты провел встречу с американским миллиардером Иланом Маском. О некоторых деталях беседы французский лидер рассказал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"В соответствии с нашими амбициями по декарбонизации и реиндустриализации Франции и Европы, с Илоном Маском мы обменялись мнениями о будущих зеленых промышленных проектах, таких как производство электромобилей и аккумуляторов", - написал Макрон, охарактеризовав беседу как "ясную и четкую дискуссию".

Еще одной темой разговора стала защита детей в интернете. Глава Франции, в частности, пообещал продолжить сотрудничество с Twitter для улучшения данной сферы.

Как ранее писал сайт KP.RU, Эммануэль Макрон обрушился с критикой в адрес нового американского закона о климате, который предусматривает стимулирование производства возобновляемых источников энергии, электромобилей и аккумуляторов на территории Соединенных Штатов.

Напомним, расследователи из группы Сapitol Hunters утверждают, что богатейший человек в мире, основатель SpaceX, Tesla, соучредитель и архитектор ряда компаний, а с недавнего времени и единовластный владелец Twitter Илон Маск на самом деле нелегал, подделавший документы об образовании, чтобы в свое время остаться в США.