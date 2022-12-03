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НовостиПолитика3 декабря 2022 7:19

Кандидат в Сенат США заявила, что власти скрывают желание американцев наладить отношения с Россией

Диана Саре утверждает, что политические элиты контролируют американские СМИ
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Многие американцы желают хороших отношений с Россией

Многие американцы желают хороших отношений с Россией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов ради поддержки своего имиджа скрывают, что население страны на самом деле желает налаживания отношений с Россией и Китаем. Об этом заявила независимый кандидат в Сенат США от штата Нью-Йорк Диана Саре во время брифинга на площадке "Общественной службы новостей".

"В США не хотят показывать правду, что люди хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, Китаем и всем миром, - уточнила Саре. - В Соединенных Штатах контролируют средства массовой информации и поддерживают свое видение и имидж, которые сейчас на повестке".

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты назвали тревожной тенденцией тот факт, что меньше половины (48%) американцев доверяют Вооруженным силам страны, в то время как четыре года назад уровень доверия был 70%

Напомним, американский обозреватель Патрик Бьюкенен выразил мнение, что Соединенные Штаты должны прекратить поставки вооружений на Украину, если риски вовлечения в конфликт превысят выгоду для Вашингтона.По его словам, украинских партнеров следует предупредить, что поставки вооружений могут прерваться, если Киев не захочет идти на переговоры с Москвой.