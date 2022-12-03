Балицкий сообщил, что российские военные удерживают рубежи Запорожской области

Российские войска удерживают рубежи Запорожской области. Фото: Telegram-канал Евгения Балицкого

Российские военнослужащие успешно удерживают рубежи Запорожской области, пресекая попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать линию обороны. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в субботу, 3 декабря 2022 года.

"Наши защитники держат рубежи, пресекают любые попытки прорвать оборону и готовы в любой момент начать атаку, как только поступит такой приказ", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Чиновник опроверг слухи о прорывы линии обороны региона, распространяемые украинскими изданиями. Врио губернатора подчеркнул, что главная цель дезинформации – посеять панику среди жителей Запорожской области.

Как писал сайт KP.RU, в этот же день Евгений Балицкий заявил, что сообщения украинских средств массовой информации о якобы стартовавшей мобилизации в Запорожской области не соответствуют действительности.

Напомним, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские военные ударили по пункту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву пригороде Запорожья.