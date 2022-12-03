FT: Россия якобы приобрела свыше 100 танкеров для транспортировки нефти

На Западе подозревают, что Россия закупает танкеры для транспортировки своей нефти Фото: REUTERS

Россия якобы купила более сотни танкеров, чтобы заниматься транспортировкой своей нефти, говорится в публикации Financial Times.

Издание утверждает, что, предположительно, приобретенные суда будут использоваться для торговли с Индией, Китаем и Турцией.

Данные о сделках приводятся со ссылкой на данные брокеров, которые утверждают, что с покупателями не знакомы, но почему-то уверены, что конечным покупателям является все-таки Россия.

"Это покупатели, с которыми мы, как давние брокеры, не знакомы, - заявил отдела исследований танкеров в компании Braemar Анупа Сингха. - Мы уверены, что большинство этих судов предназначены для России".

Напомним, западные журналисты сообщили, что стоимость транспортировки российской нефти стремительно растет, так как все больше владельцев танкеров отказываются от торговли за несколько дней до вступления в силу более строгих санкций Европейского Союза, связанных с потолком цен на нефть, который вступит в силу 5 декабря 2022 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Иван Абрамов выразил мнение, что введение ценового потолка на российскую нефть приведет к тяжелым последствиям для мировой экономики, в том числе к лавинообразному росту стоимости топлива, ажиотажному спросу и разрыву логистических цепочек.