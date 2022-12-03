Сын Трампа осудил Зеленского за репрессии против Украинской православной церкви Фото: REUTERS

Сын бывшего президента Соединенных штатов Дональд Трамп-младший раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского в связи с репрессиями в отношении Украинской православной церкви (УПЦ). Как отметил сын политика, украинский лидер, вероятно, именно из-за этого популярен у Демократической партии США.

«Зеленский запрещает Украинскую православную церковь. Его правительство отбирает храмы, арестовывает священников (к вопросу, почему он суперзвезда для демократов). Давайте отправим ему еще 100 000 000 000, 00 долларов без какой-либо отчетности», – написал Трамп-младший в Twitter.

Напомним, ранее Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра была перерегистрирована на раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) как монастырь.

Как писал сайт KP.RU, в конце ноября в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете Русской православной церкви (РПЦ) и учреждений, входящих в ее состав. Согласно документу, в стране будут полностью запрещены религиозные организации и учреждения, входящих в состав РПЦ или признающие в любой форме подчиненность ей в канонических, организационных и других вопросах.