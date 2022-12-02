Киево-Печерская Лавра перерегистрирована на раскольническую Православную церковь Украины Фото: REUTERS

Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра перерегистрирована на раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) как монастырь, сообщил председатель Управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.

«1 декабря 2022 года был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужского монастыря) Православной церкви Украины. Сведения об этом юридическом лице в составе Поместной Церкви внесены 2 декабря в Единый государственный реестр», – написал он в Facebook*.

По словам Зори, решение о перерегистрации лавры было принято «в целях восстановления исторической справедливости и преодоления последствий неканонического подчинения власти Московской Патриархии». Глава ПЦУ Епифаний Думенко возглавит монастырь как юридическое лицо, добавил он.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее украинские СМИ заявили о проведении обысков в Киево-Печерской Лавре. Позже в Службе безопасности Украины (СБУ) назвали обыски «контрразведывательными мероприятиями» в рамках работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине.

Тем временем СБУ обвинила бывшего митрополита Кировоградской епархии Украинской православной церкви в подрывной деятельности.