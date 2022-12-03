Макрон призвал включить гарантии для России в архитектуру безопасности Европы Фото: REUTERS

Будущая архитектура безопасности Европы должна предусматривать гарантии безопасности для России, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы должны подумать об архитектуре безопасности, в условиях которой мы хотим жить завтра. Нам нужно подумать о том, что мы готовы сделать после восстановления мира, как защищать наших союзников, страны-члены альянса, и в то же время предоставить России гарантии ее безопасности, когда она вернется за стол переговоров», – заявил политик в интервью телеканалу TF1.

Французский лидер напомнил о заявлении президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к границам РФ и развертывает вооружения, угрожающие ее безопасности.

Напомним, Макрон планирует обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС после беседы с генеральным директором Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.