Макрон планирует обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС после беседы с главой МАГАТЭ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам политика, он намерен обсудить с президентом РФ ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции.

«Я намерен переговорить с президентом Путиным после беседы с гендиректором МАГАТЭ и обсудить, прежде всего, ситуацию с гражданской атомной энергетикой», – сообщил французский президент в интервью телеканалу TF1.

Как отметил Макрон, будущая архитектура безопасности в Европе должна включать гарантии для России.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Франции заявил, что намерен провести прямые переговоры с главой российского государства и обсудить вопросы, связанные с Запорожской АЭС.

Напомним, 20 ноября со стороны Украины возобновились обстрелы Запорожской АЭС. Минобороны РФ сообщило, что 19 ноября украинская артиллерия выпустила по территории ЗАЭС 11 крупнокалиберных снарядов.

Сайт KP.RU писал, зачем Украина продолжает обстреливать станцию.