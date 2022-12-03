Во Франции призвали Париж выйти из Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция должна выйти из Евросоюза, поскольку политика Брюсселя тоталитарна, считает политик французский Флориан Филиппо. Так он прокомментировал разногласия ЕС и Венгрии по вопросу поддержки Украины.

«ЕС угрожает лишить Венгрию 13 миллиардов евро, рискуя ввергнуть ее в очень тяжелый кризис. За предлогами скрывается настоящая причина: Венгрия не поддерживает Урсулу в вопросе полной поддержки Зеленского. ЕС тоталитарен, мы должны покинуть его!» – написал он в своем Twitter.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе Еврокомиссия заморозила выделение Венгрии нескольких миллиардов евро финансовой помощи, так как Будапешт не выполнил все условия еврочиновников. Напомним, власти Венгрии намерены заблокировать план Евросоюза по передаче Украине 18 миллиардов евро в рамках программы макрофинансовой помощи.

Ранее Венгрия блокировала предоставление Украине льготных кредитов на более стабильной основе из-за необходимости использования дополнительных резервов, которыми располагает бюджет ЕС.