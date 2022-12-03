ТАСС: В Лондоне задержан Михаил Фридман

В Лондоне задержан Михаил Фридман Фото: ТАСС

Задержанным в Лондоне российским бизнесменом оказался совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман, рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

«Фридман задержан полицией. Но, по нашим сведениям, его пока отпустили под залог», – сообщил собеседник агентства.

О причинах задержания миллиардера не сообщается.

Как писал сайт KP.RU, ранее Национальное агентство по борьбе с преступностью Соединенного Королевства (NCA) заявило, что российский бизнесмен был задержан в Великобритании по подозрению в отмывании денег. Его и двух сообщников бизнесмена задержали в четверг, 1 декабря. В ходе обысков у бизнесмена были обнаружены цифровые устройства и «значительное количество наличных денег», отмечалось в сообщении.

Между тем посольство России в Великобритании потребовало от властей страны объяснить причины задержания российского бизнесмена в Лондоне.

Напомним, в мае этого года на Украине арестовали активы Фридмана в украинском Альфа-банке на 420 миллионов долларов.