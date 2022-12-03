В Британии раскритиковали G7 и Евросоюз за решение ввести потолок цен на российскую нефть

Британский политик Куртен считает, решение G7 о потолоке цен на нефть рассмешило Россию Фото: REUTERS

Решение стран «Большой семерки» и Евросоюза ввести потолок цен на нефть из России рассмешило Москву, считает политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен.

«Россия смеется над предельными ценами G7 и ЕС на нефть в 60 долларов за баррель. Россия просто продаст свою нефть Китаю и Индии по рыночной цене, в то время как коллективный Запад снова выстрелит себе в ногу», – написал Куртен в Twitter.

Как писал сайт KP.RU, накануне Совет Евросоюза подтвердил, что ЕС принял решение о введении потолка цен на нефть из России в 60 долларов за баррель. Решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, уточнили в Совете.

Кроме того, достигли консенсуса по потолку цен на российскую нефть страны G7 и Австралия. Предельная стоимость на покупку нефти российского происхождения, согласно заявления коалиции, установлена на уровне 60 долларов за баррель.

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