Российский спецназ уничтожил ангары с техникой ВСУ в ЛНР Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

Российский спецназ уничтожил ангары с техникой Вооруженных сил Украины в населенном пункте Берестовое Луганской народной республике. Об этом РИА Новости рассказал боец спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское.

По словам российского разведчика, в результате атаки на ангары произошли возгорание и детонация самоходной гаубичной установки и боеприпасов. Как отметил военнослужащий, украинские войска не могут безнаказанно вести огонь по российским позициям, поэтому по целям противника наносятся удары беспилотными летательными аппаратами и артиллерией.

«Мы не даем им права просто так накидывать на нас мины», – резюмировал разведчик.

Как писал сайт KP.RU, в октябре Вооруженные силы России уничтожили в Херсонской области ангар с военной техникой украинских войск, поставленной странами Запада. Незадолго до этого российские войска высокоточным оружием большой дальности поразили в Львовской области арсенал с поступившими от западных стран вооружением, военной техникой и боеприпасами.