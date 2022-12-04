Эксперт рассказал, что в Германии осталось оружия на два дня интенсивных боев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бундесвер располагает запасами оружия, которых хватит не более чем на два дня интенсивных боев. Об этом заявил эксперт по Германии Оливер Муди.

По словам эксперта, в Германии особо остро ощущается проблема истощения складов боеприпасов и военного оборудования из-за поставок вооружений Киеву. Муди в интервью Times Radio объяснил это тем, что Германия много лет придерживалась политики сокращения вооруженных сил.

Эксперт заявил, что Германия будет вынуждена потратить не менее 20 миллиардов евро на восстановление арсенала, соответствующего требованиям НАТО.

Ранее израильский антинацистский фронт «Аллея ангелов» призвал премьера Израиля Нетаньяху сохранять нейтральный статус страны и не поставлять оружие Украине.

Также президент России Владимир Путин призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца прекратить поставки оружия Украине, объяснив, что это оттягивает начало мирных переговоров.

Тем временем посланное Финляндией Украине оружие вернулось к финским бандитам.