Ирландский политик осудил Евросоюз за разжигание украинского конфликта

Ирландский политик предложил Урсуле фон дер Ляйен пересмотреть агрессивную антироссийскую риторику. Фото: REUTERS

Евросоюз должен пересмотреть свою воинственную антироссийскую риторику и заострить внимание на содействии мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил ирландский политик Майкл Макнамара, обращаясь к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Макнамара напомнил, что «Евросоюз был создан, чтобы поддерживать мир во всем мире» и попросил главу ЕК не отклоняться от этого курса.

«Легко раздувать пламя войны. Легко распространять ура-патриотизм. Но конфликты очень редко заканчиваются безоговорочной капитуляцией. Вместо этого их прекращают люди, которые ведут болезненные и кропотливые переговоры с силами, с которыми они глубоко не согласны», - сказал ирландский политик в эфире oireachtas.ie

Ранее в Британии раскритиковали G7 и Евросоюз за решение ввести потолок цен на российскую нефть.

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