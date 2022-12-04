Разведка США допустила снижение темпов введения боевых действий на Украине

Разведка США допустила снижение интенсивности боевых действий на Украине в ближайшее время. Фото: REUTERS

Темпы ведения боевых действий на Украине уже несколько замедлились, а в ближайшие месяцы будут снижены. Такой вариант развития событий допустила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

«Откровенно говоря, мы уже видим, что темпы ведения конфликта несколько снизились. Мы ожидаем, что будем наблюдать это и в ближайшие месяцы», - сказала Хейнс, выступая в субботу 3 декабря на форуме президентского фонда имени Рональда Рейгана. Мероприятие прошло в штате Калифорния, его трансляция доступна на официальном сайте фонда здесь.

Ранее ирландский политик Макнамара осудил Евросоюз за разжигание украинского конфликта и призвал главу ЕК сменить воинственную риторику в адрес России.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недавние высказывания замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что Россия не стала использовать против Украины ядерное оружие только из-за жестких предупреждений со стороны других государств, напомнила, что Россия всегда придерживалась и придерживается принципов недопустимости ядерной войны.