Мария Захарова напомнила Виктории Нуланд, что Россия придерживается позиции недопущения ядерного конфликта. Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия всегда придерживалась и придерживается принципов недопустимости ядерной войны. Об этом напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недавние высказывания замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что Россия не стала использовать против Украины ядерное оружие только из-за жестких предупреждений со стороны других государств. Также Нуланд назвала «неприемлемыми» удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

По словам Захаровой, Виктория Нуланд «сама себя победила», допуская такие высказывания.

«Российскую позицию о предотвращении ядерной войны мы неоднократно разъясняли, в частности, в недавнем заявлении, которое специально перевели для тех, кто в Госдепе, на их язык», - написала Захарова в Telegram.

Дипломат напомнила также об ударах по энергосетям других государств, в частности, Югославии, со стороны США и НАТО.

Ранее ирландский политик Макнамара осудил Евросоюз за разжигание украинского конфликта и призвал главу ЕК сменить воинственную риторику в адрес России.

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