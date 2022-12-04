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НовостиПолитика3 декабря 2022 22:54

Захарова напомнила Нуланд, что Россия придерживается позиции недопустимости ядерной войны

Официальный представитель МИД России рассказала, почему замгоссекретаря США Нуланд «сама себя победила»
Мария ПАВЛОВА
Мария Захарова напомнила Виктории Нуланд, что Россия придерживается позиции недопущения ядерного конфликта.

Мария Захарова напомнила Виктории Нуланд, что Россия придерживается позиции недопущения ядерного конфликта.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия всегда придерживалась и придерживается принципов недопустимости ядерной войны. Об этом напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недавние высказывания замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что Россия не стала использовать против Украины ядерное оружие только из-за жестких предупреждений со стороны других государств. Также Нуланд назвала «неприемлемыми» удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

По словам Захаровой, Виктория Нуланд «сама себя победила», допуская такие высказывания.

«Российскую позицию о предотвращении ядерной войны мы неоднократно разъясняли, в частности, в недавнем заявлении, которое специально перевели для тех, кто в Госдепе, на их язык», - написала Захарова в Telegram.

Дипломат напомнила также об ударах по энергосетям других государств, в частности, Югославии, со стороны США и НАТО.

Ранее ирландский политик Макнамара осудил Евросоюз за разжигание украинского конфликта и призвал главу ЕК сменить воинственную риторику в адрес России.

Также в Британии раскритиковали G7 и Евросоюз за решение ввести потолок цен на российскую нефть.

Тем временем эксперт Муди рассказал об истощении военных складов по всей Европе из-за помощи Украине.