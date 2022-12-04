Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил готовность Вашингтона поддерживать Украину

Глава Пентагона подтвердил намерение Вашингтона поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Фото: REUTERS

Вашингтон и далее готов поддерживать Украину. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Министр обороны США подчеркнул «жизненную важность» этой поддержки для Киева и добаил, что продолжаться поддержка будет «столько, сколько потребуется». Об этом Остин сказал, выступая в субботу 3 декабря на форуме президентского фонда имени Рональда Рейгана. Мероприятие прошло в штате Калифорния, его трансляция доступна на официальном сайте фонда здесь.

В то же время Ллойд Остин отметил, что Соединенные Штаты не намерены «вступать в конфликт» на Украине.

Ранее директор Национальной разведки США Эврил Хейнс допустила, что темпы ведения боевых действий на Украине в ближайшие месяцы будут снижены.

Тем временем эксперт Муди рассказал об истощении военных складов по всей Европе из-за помощи Украине.