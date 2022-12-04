Украинские военнопленные рассказали, чем им приходилось заниматься вместо боевой подготовки. Фото: REUTERS

Украинские мобилизованные не проходят должной военной подготовки перед отправкой в зону боевых действий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военнопленных солдат ВСУ.

Попавшие в плен украинские военнослужащие рассказали агентству, что мобилизованных задействуют в основном на рытье окопов. За весь срок обучения мобилизованные выезжают на полигон один-два раза, подготовка некоторых ограничивается отстреливанием от трех до десяти патронов.

Ранее сообщалось, что украинские военные на территориях ДНР, занятых киевским режимом, были вынуждены переодеваться в гражданскую одежду для походов в магазин, не общались с местным населением и безвылазно сидели в одном из домов.

Также украинский военнопленный рассказал, что в ВСУ применяются боевые наркотики.

Боевики ВСУ, попавшие в плен, рассказали, насколько часто на Украине встречаются отказники и что с ними делают.