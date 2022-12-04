РИА Новости: украинских мобилизованных практически не обучают военному делу

Украинские военнопленные рассказали, чем им приходилось заниматься вместо боевой подготовки.
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Украинские мобилизованные не проходят должной военной подготовки перед отправкой в зону боевых действий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военнопленных солдат ВСУ.
Попавшие в плен украинские военнослужащие рассказали агентству, что мобилизованных задействуют в основном на рытье окопов. За весь срок обучения мобилизованные выезжают на полигон один-два раза, подготовка некоторых ограничивается отстреливанием от трех до десяти патронов.
Ранее сообщалось, что украинские военные на территориях ДНР, занятых киевским режимом, были вынуждены переодеваться в гражданскую одежду для походов в магазин, не общались с местным населением и безвылазно сидели в одном из домов.
Также украинский военнопленный рассказал, что в ВСУ применяются боевые наркотики.
Боевики ВСУ, попавшие в плен, рассказали, насколько часто на Украине встречаются отказники и что с ними делают.