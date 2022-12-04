Володин рассказал об отношении к бизнесменам из России за границей

Вячеслав Володин: сначала Запад отбирал имущество, теперь арестовывает российских бизнесменов Фото: Иван Макеев

Западные страны сначала отбирали имущество у российских бизнесменов, теперь арестовывают их самих, об этом заявил спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Страдальцам», покинувшим Родину, посвящается… Западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолёты у российских бизнесменов. Теперь арестовывают их самих», - написал Володин.

Спикер напомнил слова Владимира Путина о том, что «все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются «пыль глотать», пытаясь вернуть эти средства».

В своем обращении Володин посоветовал развивать Россию.

«Надо развивать свою страну — Россию. И помнить: здесь родились, смогли реализовать себя, ей обязаны всем. Необходимо делать всё, чтобы жизнь в ней была лучше. Тогда не только деньги будут целы, но и совесть чище», - подчеркнул депутат.

Как сообщал сайт KP.RU, 3 декабря 2022 года в Национальном агентстве по борьбе с преступностью Соединенного Королевства (NCA) заявили о задержании состоятельного российского бизнесмена в своем лондонском доме, вместе с ним задержали также двух его предполагаемых сообщников. В ходе обысков у задержанного были обнаружены цифровые устройства и «значительное количество наличных денег».

Позже стало известно, что в Лондоне был задержан совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман.