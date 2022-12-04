Rebelion: безоговорочная поддержка Зеленского со стороны Запада начала ослабевать Фото: REUTERS

Затяжной характер конфликта осложняет положение президента Украины Владимира Зеленского, его поддержка на Западе начинает ослабевать, об этом сообщил Хорди Кордоба в статье издания Rebelion.

«США и другие страны, включая Великобританию, до сих пор продолжают блокировать пути к любым переговорам, которые могли бы завершить конфликт, …хотя их безоговорочная поддержка Зеленского, похоже, начинает ослабевать», — заявил автор публикации.

Как подчеркивается в статье, только США извлекают выгоду из сложившейся ситуации. При этом возрастает экономическая, энергетическая и военная зависимость ЕС от Вашингтона.

Обозреватель замечает, что нынешний кризис далек от урегулирования, а говорить о нейтральным статусе для Украины уже поздно.

По мнению Кордоба, Украину нельзя принимать в НАТО, а территории, вошедшие в состав России, должны быть вынесены за рамки обсуждения, чтобы удовлетворить интересы Москвы.

Как сообщал сайт KP.RU, издание Guardian отмечало, что последствия конфликта на Украине негативно сказываются на странах ЕС, а темпы поставок оружия и предоставления кредитов Киеву уже замедляются.

Ранее представитель НАТО заявлял, что «малые страны альянса полностью исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов значительно исчерпали себя». При этом США, Франция, Германия, Италия еще способны поддерживать Киев.