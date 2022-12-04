ЕС предупредил о рисках начала новой торговой войны с США Фото: REUTERS

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предупредила об угрозе начала новой торговой войны Европейского союза (ЕС) с Соединёнными Штатами.

По ее мнению, причиной для этого может послужить американский закон о снижении инфляции, принятый накануне. Об этом она сообщила во время своего выступления в Колледже Европы в Брюгге, ее речь транслировала пресс-служба ЕК.

- ЕС намерен отвечать на данный закон, но в адекватной и сбалансированной манере, - подчеркнула она. - Начало новой торговой войны ни в интересах ни США, ни Европы.

Накануне сообщалось, что Евродепутаты Маркус Фербер и Бернд Ланге призвали к жесткому курсу в отношении Соединенных Штатов из-за подписанного президентом Джо Байденом закона о снижении инфляции. Чиновники полагают, что принятый в Соединённых Штатах закон грозит еще большим ухудшением и так тяжелой экономической ситуации в Европе.

Ранее CNBC сообщал, что ЕС выступил против инициативы США по закону о снижении инфляции. Европа опасается, что закон Байдена нанесет ущерб ее экономике, уточнял телеканал.