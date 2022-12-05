Взрыв газа прогремел в жилом доме в Ярославле, есть пострадавшие

Взрыв газа зафиксирован в доме №5 на улице Кузнецова в Ярославле Фото: REUTERS

В Ярославле эвакуируют жильцов после взрыва газа в жилом доме №5 на улице Кузнецова. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Ярославской области.

В ведомстве уточнили, что информация о взрыве газа поступила в 6:15 по местному времени. В результате обрушились кровля и чердачные перекрытия. Есть пострадавшие.

Другие подробности происшествия уточняются.

Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске прогремел взрыв в жилом доме, который расположен по адресу: улица Мира 6а. В результате случившегося обрушились второй и третий этажи.

Как ранее писал сайт KP.RU, в результате ЧП пострадали девять человек. Четверым потребовалась госпитализация. Еще шесть жильцов получили смертельные травмы.

Причинами взрыва и обрушения двух этажей дома в Нижневартовске могли стать неправильная установка газового баллона и нарушение его эксплуатации.