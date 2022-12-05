Куренков назвал причину взрыва в жилом доме в Нижневартовске

Причиной взрыва в жилом доме в Нижневартовске названа разгерметизация газового баллона. Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Разгерметизация газового баллона стала предварительно причиной взрыва в жилом доме в Нижневартовске, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщил журналистам глава МЧС России Александр Куренков в понедельник, 5 декабря 2022 года.

Руководитель ведомства уточнил, что дом не был газифицирован. По его словам, незадолго до ЧП одна из жительниц сообщила соседу, что ощущает запах газа.

Куренков добавил, что окончательную причину ЧП установят следователи, которые проводят все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств трагедии.

Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске прогремел взрыв в жилом доме №6а на улице Мира. В результате ЧП обрушились второй и третий этажи.

Как ранее писал сайт KP.RU, в результате взрыва в Нижневартовске пострадали девять человек. Четверым потребовалась госпитализация. Еще шесть жильцов получили смертельные травмы.