Польские журналисты уличили украинских коллег во лжи о "выплаченных долгах" Фото: REUTERS

Киевские журналисты заявили, что украинцы только за последний год потратили в Польше более 2 млрд евро, чем выплатили долг за военную помощь. Подобные заявления являются ложь, заявил обозреватель Марек Троян для издания Kresy.

В публикации говорится, что сообщения украинских средств массовой информации "носят отчетливый пропагандистский характер" и не соответствуют действительности.

Троян, в частности, привел данные агентства ECD, согласно которым Варшава потратила на содержание украинских беженцев 8,36 млрд евро, а еще 3 мдрд – в виде военной помощи киевскому режиму.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский офицер разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер считает, что власти Польши направляют своих военных на Украину, чтобы подготовить и обучить их перед дальнейшей оккупацией западной части страны.

Напомним, Вашингтон может заставить Варшаву отправить войска на Украину в случае дальнейшего ослабления Киева. Такой вариант развития событий допустил польский политолог Лешек Сыкульский.