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НовостиПолитика5 декабря 2022 6:54

В Польше обвинили Украину во лжи о выплаченном долге за военную помощь

Kresy: Украина лжет о выплате Польше долга за военную помощь
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Польские журналисты уличили украинских коллег во лжи о "выплаченных долгах"

Польские журналисты уличили украинских коллег во лжи о "выплаченных долгах"

Фото: REUTERS

Киевские журналисты заявили, что украинцы только за последний год потратили в Польше более 2 млрд евро, чем выплатили долг за военную помощь. Подобные заявления являются ложь, заявил обозреватель Марек Троян для издания Kresy.

В публикации говорится, что сообщения украинских средств массовой информации "носят отчетливый пропагандистский характер" и не соответствуют действительности.

Троян, в частности, привел данные агентства ECD, согласно которым Варшава потратила на содержание украинских беженцев 8,36 млрд евро, а еще 3 мдрд – в виде военной помощи киевскому режиму.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский офицер разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер считает, что власти Польши направляют своих военных на Украину, чтобы подготовить и обучить их перед дальнейшей оккупацией западной части страны.

Напомним, Вашингтон может заставить Варшаву отправить войска на Украину в случае дальнейшего ослабления Киева. Такой вариант развития событий допустил польский политолог Лешек Сыкульский.