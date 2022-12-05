НАТО планирует задействовать хакеров для помощи Украине

НАТО собирается привлечь своих хакеров к помощи Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс готовится задействовать свои киберсилы для помощи Украине. Об этом сообщает издание Politico.

По данным западных журналистов, НАТО планирует привлечь хакеров и новейшие технологии для защиты украинской инфраструктуры от киберугроз.

"Киберсилы Североатлантического альянса внимательно следят за конфликтом на Украине, чтобы найти способы помочь Киеву", - говорится в публикации.

Отмечается, в частности, что таким образом киберсилы НАТО отработают защиту инфраструктуры стран-участниц военного блока.

Как ранее писал сайт KP.RU, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что экстраполяция конфликта в Украине и за ее пределы недопустима, а ответственность альянса в том, чтобы не допустить этого. По его словам, эскалация приведет к большему числу жертв, разрушений и более опасной ситуации.

Напомним, Йенс Столтенберг считает, что сейчас главная задача для Украины заключается в том, чтобы остаться независимым государством, а не вступить в состав альянса. Генсек военного блока добавил, что если вдруг Украина не сохранится как независимое и суверенное государство, то вопрос о членстве в НАТО вообще стоять не будет.