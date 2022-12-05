В Турции замедлилась годовая инфляция впервые за полтора года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Турции пройден пик инфляции и начался нисходящий тренд по этому показателю, об этом заявил министр финансов страны Нуреддин Небати в соцсети.

«Если не произойдет неожиданного глобального развития событий, мы оставили пик инфляции позади и вошли в нисходящий тренд», - написал он в сообщении.

Кроме того, согласно данных национального института статистики (ТUIK), годовая инфляция в Турции замедлилась в ноябре впервые за полтора года - до 84,39% с 85,51% в октябре. Потребительские цены в Турции выросли в ноябре на 2,88%.

Как сообщал сайт KP.RU, по оценке Евростата, инфляция в еврозоне в октябре 2022 года обновила исторические рекорды, ускорившись до 10,7%. Основу инфляционного давления составил рост цен на энергоносители - почти 42%.

Санкции в отношении России оказали влияние на страны Запада. В феврале 2022 года показатель годовой инфляции в еврозоне вырос до 5,8%. Европейцы к такому не привыкли, еще недавно инфляция у них была на уровне 1-1,5%.

Кроме того, Бюро статистики США по итогам сентября базовая инфляция в США достигла 40-летнего максимума.