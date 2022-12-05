В ЕС планируют ввести санкции против российских БПЛА Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз планирует в рамках нового пакета санкций в отношении России ввести ограничения против российских беспилотных летательных аппаратов, об этом сообщили в агентстве Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

В публикации агентство заявило, что «ЕС намерен ввести ограничения на российский сектор БПЛА в рамках нового пакета санкций».

Кроме того, Bloomberg подчеркнул, что в ЕС рассматривается возможность введения дальнейших ограничений на технологии, инвестиции и оказание услуг в рамках санкций против России.

Как отмечается в статье, Брюссель планирует одобрить новый пакет санкций до встречи лидеров стран блока на следующей неделе.

Как писал сайт KP.RU, газета Politico, ссылаясь на дипломатов, сообщала, что 3 и 4 декабря 2022 года представители стран ЕС и Еврокомиссии обсуждали подготовку девятого пакета антироссийских санкций, в список ограничительных мер намерены внести 180 новых позиций.

Кроме того, 4 декабря 2022 года ЕС утвердил потолок цен на нефть из России. Предельная цена на российскую нефть установлена в 60 долларов за баррель.

Потолок цен на сырую нефть вступает в силу с 5 декабря 2022 года, на нефтепродукты – с 5 февраля 2023 года. При этом предполагается наличие определенного переходного периода.