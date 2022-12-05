Премьер Спыну заявил, что Молдавия начнет скрывать точные объемы накопленного газа

Молдавия начнет скрывать точные объемы накопленного газа Фото: REUTERS

Молдавия с 5 декабря 2022 года из соображений безопасности засекретит точные данные по объемам накопленного в хранилищах газа, об этом на пресс-конференции заявил премьер-министра страны Андрей Спыну.

«С сегодняшнего дня не будем объявлять точный объем, сколько у нас в запасах по соображениям безопасности. Хочу заверить всех граждан, что как минимум на два месяца Молдавия обеспечена, продолжаем закупать объемы на следующие месяцы», - сообщил чиновник.

Как подчеркнул Спыну, гражданам Молдавии будут сообщать, на сколько хватит Молдавии накопленного газа, уточняя временной промежуток, но не объемы топлива в резервах.

Как сообщал сайт KP.RU, в начале октября 2022 года «Газпром» предупреждал молдавские власти о полном прекращении поставок газа в Молдавию в случае нарушения обязательств по оплате газа.

Ранее «Газпром» сообщал, что регистрирует оседание на Украине российского газа, который предназначен для поставки потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз».