Посол ФРГ в США Эмили Хабер заявила, что конфликт на Украине наложил глубокий отпечаток на жизнь в Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конфликт на Украине наложил глубокий отпечаток на жизнь в Германии, об этом сообщила посол ФРГ в США Эмили Хабер в статье для Washington Post.

«Украинский кризис перенес страну в новую эпоху. Температура в домах снижается; счета за электроэнергию неуклонно растут; уровень инфляции достиг десяти процентов — один из самых высоких показателей среди развитых стран», — заявила дипломат.

Хабер подчеркнула в своей статье, что «для Германии… эффект от антироссийских санкций будет только усиливаться».

При этом она отмечает, что жители Германии намного больше пострадали от ситуации на Украине, чем американцы.

Как писал сайт KP.RU, 4 декабря 2022 года ЕС утвердил потолок цен на нефть из России в 60 долларов за баррель.

Кроме того, 3 и 4 декабря 2022 года представители ЕС обсуждали подготовку девятого пакета антироссийских санкций, куда собираются внести 180 новых позиций. Также в этот пакет хотят ввести и ограничения на российский сектор БПЛА.

Напомним, что из-за санкционного давления на Россию в странах Европы и США произошел рост стоимости электроэнергии, топлива и продуктов.