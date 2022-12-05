В нескольких регионах Украины возникли перебои с подключением к интернету Фото: REUTERS

В нескольких регионах Украины возникли перебои с подключением к интернету, об этом в соцсети сообщил сервис NetBlocks.

«Согласно показателям, подключение к интернету было нарушено в нескольких регионах Украины», - говорится в сообщении.

При этом сервис не раскрывает данные, в каких именно регионах возникли такие проблемы.

Как сообщал сайт KP.RU, 5 декабря 2022 года сигналы воздушной тревоги объявлены в большинстве регионов Украины.

4 декабря 2022 года украинская энергетическая компания ДТЭК сообщала, что экстренные отключения света продолжились в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях Украины.

Ранее 23 ноября 2022 года на Украине в связи с экстренными отключениями электроэнергии в разных регионах на заправочных станциях появились очереди из автомобилей. Кроме того, отмечались существенные перебои в работе интернета на всей территории Украины.

Напомним, с 10 октября 2022 года вооруженные силы России наносят удары высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту.