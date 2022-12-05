В МИД России исключили возможность передачи Запорожской АЭС под контроль "третьей стороны" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ни о каком выводе Запорожской атомной электростанции (АЭС) из-под контроля российской стороны. Дипломат также исключила возможность передачи контроля над страницей какой-либо третьей стороне.

- "Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то третьей стороне не может быть и речи...Станция находится на российской территории и полностью управляется Россией, - сказала представитель российского дипломатического ведомства в беседе с РИА Новости.

При этом Захарова акцентировала внимание на том, что только РФ способна обеспечить физическую и ядерную безопасность ЗАЭС.

До этого в Госдуме РФ отмечалось, что исключительно благодаря самоотверженности военнослужащих России обеспечивается безопасность объектов Запорожской АЭС и Энергодара. До этого РФ неоднократно Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки дважды обстреляли территорию фиксировала обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ.