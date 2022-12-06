Филипп Киркоров не заплатил государству налоги на 7 млн рублей

Филипп Киркоров оказался злостным должником Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитый певец Филипп Киркоров оказался злостным должником по налоговым платежам. Как свидетельствуют официальные данные ФНС (Федеральной налоговой службы) России, исполнитель задолжал государству более 7 миллионов рублей.

В частности, как удалось выяснить KP.RU, Киркоров не уплатил налог на недвижимость на 6 млн 316 тысяч рублей (речь идет о задолженности по налогам за шикарный особняк певца в Подмосковье). Кроме того, не платил налоги Киркоров и за другие объекты недвижимости, которые находятся у него в собственности (автомобиль, квартиру в Москве и земельный участок). Таким образом, в общей сложности Киркоров задолжал государству в качестве платежей по налогам 7 миллионов 67 тысяч рублей.

Ранее стало известно о серьезных проблемах в бизнесе "короля российской эстрады". Так, согласно официальной информации, фирма Киркорова потеряла 97 миллионов рублей за 2020 год (более свежие данные пока не оглашены). Если в 2019-м ее годовая прибыль составляла 85 миллионов рублей, то в 2020-м Филипп Бедросович ушел в минус 12 миллионов. Не лучше дела обстоят и у «Филипп Киркоров Корпорейшн»: за тот же период прибыль этой фирмы упала на 61 миллион рублей и зафиксировалась на отметке «ноль». Таким образом, за год поп-король стал беднее почти на 160 миллионов. Кроме того, с января налоговая трижды «замораживала» счета «ФКК», чтобы взыскать обязательные платежи – налоги, сборы и штрафы.