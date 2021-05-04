Долги и замороженные счета: Киркоров обеднел на 160 млн, а Лорак и Гагарина столкнулись с налоговой

Филипп Киркоров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Длинные майские праздники – хороший повод не только отдохнуть, но и разобраться с собственными доходами и расходами. У людей известных кошельки, как и личная жизнь, всегда на виду. Сайт KP.ru прошерстил базу юридических лиц и узнала, кому из знаменитостей пора пересмотреть бюджет.

О том, сколько артисты потеряли в пандемию, красноречиво говорит кривая доходов Филиппа Киркорова. Несмотря на то, что поп-король продолжает пускать пыль в глаза публике дорогущими нарядами и пышными праздниками, его компания «Филипп Киркоров Продакшн» скатилась в убытки. Согласно опубликованной недавно финансовой отчетности за «коронакризисный» 2020 год, фирма поп-короля потеряла 97 миллионов рублей. Если в 2019-м ее годовая прибыль составляла 85 миллионов рублей, то в 2020-м Филипп Бедросович ушел в минус 12 миллионов. Не лучше дела обстоят и у «Филипп Киркоров Корпорейшн»: за тот же период прибыль этой фирмы упала на 61 миллион рублей и зафиксировалась на отметке «ноль». Таким образом, за год поп-король стал беднее почти на 160 миллионов (!). Кроме того, с января налоговая трижды «замораживала» счета «ФКК», чтобы взыскать обязательные платежи – налоги, сборы и штрафы.

Внебрачный сын Игоря Крутого, о котором стало известно после расследования kp.ru, недавно открыл свой бизнес. Как известно, после знакомства знаменитый отец подарил парню машину и загородный дом, а также свое отчество и громкую фамилию. Из Якова Сергеевича Мирошникова признанный наследник стал Яковом Игоревичем Крутым, что подтверждает запись в базе юрлиц (именно так называется ИП). Внебрачный сын открыл дело в конце декабря прошлого года: теперь он занимается правовой деятельностью, не исключено, что тоже при помощи композитора. При этом, как выяснил сайт kp.ru, Крутой-младший, хорошо ориентируясь в правах, обязанностями пренебрегает. Так, у молодого предпринимателя обнаружились долги по налогам на сумму почти в 250 тысяч рублей. Четверть миллиона набежала с 2015 года. Судя по цифрам в платежках, в 2017 году отпрыск обзавелся крутой иномаркой: его транспортный налог, по сравнению с предыдущими суммами, вырос в три раза. А годом позже у парня появился земельный участок, за который он также забывает платить государству.

Ани Лорак, которая на днях рассказала о домогательствах продюсера Константина Меладзе, после своих откровений столкнулась с критикой: многие решил, что звезда сделала это за солидный гонорар (или ради него). Мол, год был тяжелый – пандемия, изоляция, никаких концертов… Так или иначе, но определенные проблемы в компании «Ани Лорак Продакшн» действительно есть. За последние восемь месяцев налоговая четыре раза приостанавливала операции по счетам фирмы, последний раз – в апреле: каждый раз руководители «забывали» предоставить декларацию. Кстати, с недавних пор артистка владеет компанией единолично: бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу она вычеркнула из учредителей в январе-2020.

Ани Лорак. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Также в свое время поступила и Полина Гагарина: именно из скучных официальных документов, когда артистка уволила из своей компании мужа-фотографа Дмитрия Исхакова, СМИ сделали вывод о грядущем разводе (и надо сказать, не ошиблись). На сегодня экс-супруг числится в должности гендиректора лишь в одной, самой маленькой фирме своей знаменитой жены. «Творческий центр Полины Гагариной» - организация некоммерческая, прибыли не приносит. Вот и руководит ей Исхаков, похоже, спустя рукава: в марте ФНС приостановила операции по счетам центра из-за не предоставленной вовремя декларации. Ни в одной другой компании Гагариной таких проблем нет.

Полина Гагарина. Фото: Иван МАКЕЕВ

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