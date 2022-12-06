Блинкен заявил, что создание международного суда по Украине уже находится "на столе"

Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Мировое сообщество ведет обсуждение о создании некоего независимого международного суда по Украине. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на конференции газеты The Wall Street Journal.

"Идут обсуждения о некоем независимом суде, учреждении трибунала. Все это на столе", - подчеркнул Блинкен.

Американский чиновник также добавил, что США поддерживают усилия Международного уголовного суда по сбору свидетельств о преступлениях в ходе украинского конфликта.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о попытках Запада создать некий "трибунал" по Украине.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что подобные действия нелегитимны. Дмитрий Песков заверил, что решения подобного "трибунала" не будут иметь силы и будут осуждаться Москвой.

Как ранее писал сайт KP.RU, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил мнение, что недавнее громкое заявление руководства Еврокомиссии о необходимости создания "трибунала по Украине" - это всего лишь попытка придать легитимность отъему российских активов и беззаконию в отношении РФ.