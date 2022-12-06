В Китае считают, что Европа должна создать независимую от США архитектуру безопасности

Европа должна создать независимую от США архитектуру безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европе необходимо создавать независимую от США региональную архитектуру безопасности, направленную на мирное сосуществование с Россией, об этом пишет китайское издание Global Times.

В публикации отмечается, что «Североатлантический альянс не принес на европейский континент особого чувства безопасности, наоборот, спровоцировал Россию дать отпор попыткам НАТО сжать ее стратегическое пространство».

Кроме того, журналист подчеркивает, что лидеры ЕС приходят к осознанию, что слепое следование за политикой Вашингтона втянет Европу в кровопролитную войну, которая нанесет ей «непоправимый ущерб».

Также в статье указывается, что «осознание своих колоссальных потерь в конфликте на Украине стало причиной смены риторики западноевропейских лидеров в отношении России».

По мнению обозревателя, для реализации независимой архитектуры безопасности с Россией Европа должна продемонстрировать США свою независимость и мужество.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее в чешском издании заявляли, что желание НАТО расширить территорию на Восток нацелено отрезать Европу от России и Китая.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что первый генсек НАТО Гастингс Исмей вывел формулу - держать русских вне Европы, американцев - в Европе, а немцев - под контролем. Американцы поработили всю Европу, а под контролем держат не только немцев, а весь Европейский Союз. Поэтому никуда после прекращения холодной войны философия доминирования, односторонних преимуществ не исчезла.