В Чехии заявили, что НАТО своим расширением на Восток отрезает Европу от России и Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Желание НАТО расширить территорию на Восток несет в себе более глубокую цель – отрезать Европу от России и Китая, об этом заявили в чешском издании Parlamentni listy.

Автор статьи Йиржи Пароубек указывает, что, уже отрезав Европу от российского дешевого топлива, теперь США пытаются при помощи альянса получить наиболее полный контроль над европейским торговым пространством, ограничивая страны НАТО от торговли с Китаем.

В публикации подчеркивается, что «отказываться от поставок дешевого российского сырья само по себе глупо, потому что это повышает затратность европейской промышленности, что снижает ее конкурентоспособность, то есть способность европейских товаров занимать свое место в мире. А если Европа еще и откажется от работы на огромном китайском рынке, то случится настоящая экономическая катастрофа».

При этом автор отметил, «просто отказаться от сотрудничества с Китаем означало бы нанести сильный, а может, даже смертельный удар по европейской промышленности, ее самым прогрессивным отраслям».

Как сообщал сайт KP.RU, в Британии по итогам октября 2022 года годовая инфляция ускорилась до 11,1% и стала рекордной с 1981 года, об этом свидетельствует Бюро национальной статистики.

Помимо этого, в Британии продуктовая инфляция достигла максимума в 14,7%.

Кроме того в Испании заявили, что политика сдерживания России санкциями привела Европу к потере влияния и полной зависимости от США.

Евростат привел данные, что инфляция в Европе в октябре 2022 года ускорилась до 10,7%.