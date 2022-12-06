Поляков разозлил призыв Моравецкого к продолжению помощи Киеву

Матеуш Моравецкий Фото: REUTERS

Пользователи Twitter негативно восприняли призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого к продолжению гуманитарной и военной помощи Киеву. В частности, поляки предложили политику подумать не только об украинцах, но и о гражданах собственной страны.

"Прибывают очередные беженцы из Украины, выдержит ли Польша? Будет все хуже и хуже, начните думать не только об украинцах", - написал один из комментаторов.

Жители Польши также напомнили Моравецкому, что он "раздает без оглядки" не собственные деньги, а средства польских налогоплательщиков.

"Вы, наверное, забыли, но эти деньги идут с наших налогов", - напомнил другой пользователь сети микроблогов.

Многие другие поддержали эту идею и предложили Моравецкому пожертвовать Украине собственные сбережения, которые он накопил за время своей политической карьеры.

Как ранее писал сайт KP.RU, киевские журналисты заявили, что украинцы только за последний год потратили в Польше более 2 млрд евро, чем выплатили долг за военную помощь. С такой точкой зрения не согласились их польские коллеги, назвав ее ложью и пропагандой.

Напомним, министр финансов Польши Магдалена Жечковска сообщила, что Варшава уже выделила на поддержку Украины 7,2 млрд евро. По ее мнению, в общей сложности для восстановления Незалежной понадобится 750 млрд долларов.