Блинкен сообщил, что материалы для создания международного трибунала по Украине «находятся на столе»

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Материалы по созданию международного трибунала по Украине «находятся на столе», сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

«Важно, чтобы Украина могла при необходимости привлечь к ответственности за эти вещи, но мы также поддерживаем усилия Международного уголовного суда по сбору доказательств и информации. Идут обсуждения о некоем независимом суде, учреждении трибунала – все это на столе», – сказал глава Госдепа на конференции газеты The Wall Street Journal WSJ CEO Summit.

Напомним, ранее в МИД Франции официально заявил о начале работы по созданию так называемого «специального трибунала в отношении России» из-за действий Вооруженных сил РФ на Украине.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что подобные действия нелегитимны. Он заверил, что решения подобного трибунала не будут иметь силы и будут осуждаться Москвой.