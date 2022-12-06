Генпрокуратура России предложила расширить перечень товаров для параллельного импорта Фото: Shutterstock

Генеральная прокуратура России предложила Министерству промышленности и торговли РФ расширить перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну по схеме параллельного импорта. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

«Мы проинформировали Минпромторг России с конкретными предложениями по изменению ситуации, в том числе за счет упорядочения процедуры формирования перечня и периодичности его обновления. Также обращено внимание на необходимость его расширения с учетом потребностей предпринимательского сообщества», – сказал он на встрече с предпринимателями.

Как заявил президент «Опоры России» Александр Калинин, перечень товаров для параллельного импорта нуждается в пополнении для успешного ведения хозяйственной деятельности в металлургической отрасли и для научно-исследовательских работ.

Напомним, в начале ноября Минпромторг России включил алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта.

Ранее в Минпромторге заявили, что внесение фильмов в перечень для параллельного импорта исключено, поскольку аудиовизуальные произведения не являются товарами.