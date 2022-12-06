Песков заявил об отсутствии перспектив для переговоров с Украиной

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры России и Украины сейчас не имеют перспектив. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.

"Что касается перспектив каких-то переговоров, то мы их не видим в настоящий момент", - констатировал пресс-секретарь президента России.

Вместе с тем Песков согласился с Блинкеном в том, что нужен справедливый и длительный мир.

Как ранее писал сайт KP.RU, Энтони Блинкен сообщил об убежденности администрации американского президента Джозефа Байдена в том, что Москва якобы не демонстрирует сейчас заинтересованности в дипломатическом взаимодействии по ситуации вокруг Украины.

Напомним, Энтони Блинкен заявил, что целью Вашингтона в украинском конфликте является помощь Украине в возвращения территории, которые были заняты Россией с начала специальной военной операции, начавшейся 24 февраля 2022 года.

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