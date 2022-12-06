Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины Фото: REUTERS

Воздушная тревога звучит в нескольких областях Украины во вторник, 6 декабря. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Украины.

По этой информации, тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, а также на подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской и Херсонской областей.

Как писал сайт KP.RU, 5 декабря 2022 года сигналы воздушной тревоги были объявлены в тринадцати регионах Украины.

Ранее украинская энергетическая компания ДТЭК сообщала, что экстренные отключения света продолжились в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях Украины.

В Верховной раде заявляли, что с начала специальной военной операции более 40% инфраструктуры железной дороги Украины разрушено.

Напомним, с 10 октября 2022 года вооруженные силы России наносят удары высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту.

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