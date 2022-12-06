Минобороны России заявило о занятии выгодных рубежей на Краснолиманском направлении Фото: REUTERS

Вооруженные силы России продолжили наступление на Краснолиманском направлении, заняв выгодные рубежи, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Краснолиманском направлении российские войска вели наступательные действия, в результате которых заняли выгодные рубежи и новые позиции», – сказал генерал-лейтенант на брифинге.

Как отметил представитель Минобороны РФ, российские войска уничтожили на Краснолиманском направлении более 80 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа Вооруженных сил Украины.

Как писал сайт KP.RU, ранее Вооруженные силы России сорвали атаку украинских войск на Краснолиманском направлении в Луганской народной республике. Были ликвидированы более 50 военнослужащих ВСУ.

Между тем стало известно, что Вооруженные силы Украины несут большие потери в районе Бахмута из-за использования натовской тактики COIN.