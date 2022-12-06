Евросоюз не смог согласовать новый пакет помощи Украине на 18 миллиардов евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Евросоюза не смогли согласовать новой пакет финансовой помощи Украине на 2023 год размером до 18 миллиардов евро, сообщил министр финансов Чехии Збынек Станюра.

По информации Politico, новый пакет помощи Украине заблокировала Венгрия. Как отметил глава чешского Минфина, Брюссель будет искать решения сложившейся ситуации.

«К сожалению, мы не смогли принять пакет целиком. Цель остается прежней – начать перечислять средства Украине в начале января», – сказал глава чешского Минфина на заседании Совета ЕС.

Напомним, ранее стало известно, что власти Венгрии намерены заблокировать план Евросоюза по передаче Украине 18 миллиардов евро в рамках программы макрофинансовой помощи.

Позже Еврокомиссия заморозила выделение Венгрии нескольких миллиардов евро финансовой помощи, так как Будапешт не выполнил все условия еврочиновников.